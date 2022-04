Militaire inlichtingendienst ontkent: "We hebben helemaal geen routers gekocht van Huawei”

Ferrero reageert op salmonella-uitbraken in VTM NIEUWS: "We zijn ook geshoc­keerd, want we begrijpen het niet”

De salmonellabesmetting komt wel degelijk uit de Belgische Ferrero-fabriek in Aarlen. De fabriek ontdekte de besmetting al op 15 december en nam maatregelen bij het productieproces. Toch bereikten besmette Kinder Surprise-eitjes de winkels. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) onderzoekt de zaak verder. Ferrero reageert in VTM NIEUWS op de uitbraak: “We zijn ook geshockeerd, want we begrijpen het niet”.

19:22