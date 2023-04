Militaire inlichtingendienst ADIV: “Rusland is de grootste bedreiging voor Euro-Atlantische vrede”

Ook socialisti­sche vakbond BBTK dient stakings­aan­zeg­ging in handel in

Ook BBTK heeft een stakingsaanzegging ingediend in de handel. Dat laat de socialistische bediendevakbond zelf weten. De christelijke vakbond ACV Puls en het liberale ACLVB hadden eind maart al een stakingsaanzegging ingediend, in de aanloop naar het tweejaarlijkse overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de handel. De vakbonden zijn vooral bezorgd over de toenemende verzelfstandiging in de sector, klinkt het.