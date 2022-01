Milieuorganisaties in beroep tegen omgevingsvergunning voor ethaankraker Ineos

REPORTAGE. 17- en 18-jarigen vragen Overlegco­mité om vrijheid: “Tegen dat het virus weg is, zijn onze schoonste jaren voorbij”

Vrijdagavond, de school is uit. Dan duiken vijfde- en zesdejaars het café in om te toasten op het weekend. Dansen en zwanzen aan de toog is er voor deze coronageneratie niet bij. “We voelen ons soms oude mensen, met zes aan tafel in een café dat om 23 uur sluit.” Gaan ze dan naar huis? Wat verzinnen ze om toch wat van hun jonge leven te maken? En wat missen 17- en 18-jarigen het meest? We vroegen het hen in de jongerencafés aan het Mechelseplein in Antwerpen, nu een studie van Sciensano uitwijst dat vier op de tien jongeren het corona-isolement niet meer aankunnen. “Laat los wat enigszins kan”, smeken ze het Overlegcomité.

