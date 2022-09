Milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse regering voor “falend mestbeleid”

Patiënt met apenpokken kan virus mogelijk onbewust versprei­den

Mensen die besmet zijn met het apenpokkenvirus kunnen de ziekte mogelijk onbewust verspreiden. Dat stellen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in een studie die verscheen in Nature Medicine. Hun nieuwe inzichten kunnen “van internationaal belang zijn om de verdere verspreiding van het virus in te dijken”, klinkt het.

11:06