Milieuorganisaties dagvaarden de Vlaamse overheid, OVAM en Lantis in dossier van PFOS-vervuiling

Kansen gemist

De onderzoekscommissie PFAS-PFOS in het Vlaams Parlement heeft maandag haar laatste hoorzitting gehouden. Voor conclusies is het nog te vroeg. Maar iets waar iedereen het over eens lijkt, is dat er in het verleden, zeker in 2017, kansen gemist zijn om vroeger in te grijpen.



Volgens een coalitie van milieuorganisaties, ecologische tuiniers en bioboeren zijn de Vlaamse overheid, OVAM en Lantis toen in de fout gegaan. Ze verwijzen daarvoor naar de rapporten van toxicoloog Jan Tytgat. Zo belandde een alarmerend rapport van Tytgat in oktober 2017 op de bureaus van Lantis, OVAM en verschillende kabinetten, maar is er toen niet ingegrepen. Nochtans werd in dat rapport voorgesteld om geen eieren meer te eten, geen kinderen meer in de zandbak te laten spelen en op te letten met putwater.