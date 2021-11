Milieu-organisaties niet tevreden met Vlaams klimaatplan: “Het blijft ruim onder Europese lat”

Waarom viel gerecht binnen bij extreem­recht­se militairen en kazernes? Viertal militairen verspreid­de neonazisti­sche boodschap­pen

De federale gerechtelijke politie is vanochtend binnengevallen in drie militaire kazernes, en bij acht militairen en hun familieleden thuis. De elf huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar de verspreiding van extreemrechtse ideeën binnen het leger, die mogelijk kunnen aanzetten tot het plegen van terreurdaden. De actie is een uitloper van het onderzoek in de zaak-Jürgen Conings.

4 november