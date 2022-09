Mikado- en Petit Ecolier-koekjes beperkt beschikbaar, na salmonellabesmetting bij Barry Callebaut

REACTIES. "Overlegco­mité leidt tot niets, oplossing zal zeker niet van dit orgaan komen”

Volgens oppositiepartij Vlaams Belang heeft het Overlegcomité over de energieprijzen “niets opgeleverd”. “Vandaag blijkt duidelijk dat de oplossing zeker niet van dit orgaan zal komen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). Ook Peter Mertens, algemeen secretaris van PVDA, is niet te spreken over het resultaat van het Overlegcomité over de energieprijzen. Volgens Mertens gaat de federale regering “plat op de buik voor (de) Engie-woekerwinstmachine”.

31 augustus