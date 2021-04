“Mijn zoon van zes zegt zelf dat hij niet meer verder wil. En er is niemand die ons kan helpen”: kinder- en jeugdpsychiatrie overstelpt door noodkreten om hulp

“Eind vorig jaar is een jongen met een dwangstoornis naar mij doorgestuurd. Hij was in behandeling bij een psycholoog, maar zijn klachten zijn fel toegenomen door voortdurend thuis te zitten. Al van bij het opstaan begint het, soms wast hij zes à zeven uur per dag zijn handen. Pas heel recent heb ik voor hem een opname kunnen regelen, meer dan vierenhalve maand nadat hij bij me terechtkwam. Dat is enorm frustrerend.”