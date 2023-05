“Mijn zoon heeft mijn moeder afgeslacht”: man (32) met enkelband vermoordt grootmoeder (77) met verschillende messteken

update “Als de kiezer dit Vlaams Belang aan de macht wil, oké, maar dat zal zonder mij zijn”: N-VA-voorzitter De Wever over besturen met extreem­rechts

N-VA-voorzitter Bart De Wever zou eerder in zee gaan met Vlaams Belang dan met de PVDA. Dat zegt hij in een interview met ‘De Zondag’. “Als de communisten mee besturen, dan zet ik mijn valiezen klaar.” De Wever is in het interview ook streng voor zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering, Open Vld en CD&V: “Mijn antwoord op chantage is altijd carrément neen”.