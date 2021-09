“Mijn vader was priester, mijn moeder non”

Dat zowel zijn vader als zijn moeder voor zijn geboorte hun kap over de haag hadden gegooid, wist Koen Wauters (49) van jongsaf. Maar de details van hun bijzondere liefdesverhaal leerde de VRT-journalist pas kennen toen hij zijn ouders urenlang interviewde en hun ‘top secret’ correspondentie - meer dan 200 brieven - doorploegde. Het resultaat is een boek dat een unieke en intieme inkijk geeft in een allesbehalve vanzelfsprekende relatie.