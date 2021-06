Mijn restaurant. Stefan Vanderstraeten: “Hét decor van al onze familiefoto's”

Familierestaurant: ik heb die term nooit goed begrepen. Alsof er restaurants zouden bestaan waar géén families welkom zijn. Maar voor één zaak zondig ik graag tegen mijn eigen principes. Het Palinghuis in Schoonaarde bij Dendermonde is nog een echt familierestaurant, zo'n adres dat van de ene op de andere generatie doorgegeven wordt. Als 'peter en meter Fabrieksstraat' - zoals mijn grootouders lieflijk naar hun straat genoemd werden - iets wilden vieren, lag de feestplek bij voorbaat vast. Verjaardagen, huwelijksjubileums, communiefeesten: op alle familiefoto's ziet het decor er hetzelfde uit. Die lange tafel in Het Palinghuis met makkelijk 30 Vanderstraetens: meter en peter Fabrieksstraat zelf, kinderen en kleinkinderen, aangetrouwden, de eerste lieven ook...

Maar plots werd de tafel kleiner. Meter en peter waren er niet meer en dus viel meteen ook het bindmiddel van de familie én bijhorende feesten weg. Heel af en toe verenigden de twee broers en twee zussen zich nog om op een zondagmiddag paling te gaan eten, maar toch begon de lange tafel steeds meer 'gaten' te vertonen. Intussen is van familiefoto's in Het Palinghuis al lang geen sprake meer. Maar toch bleef ik de voorbije jaren koppig geregeld naar Schoonaarde rijden en zal ik dat zo snel mogelijk opnieuw doen. Om de familietraditie in ere te houden. En vooral weer te twijfelen tussen paling in 't groen of gebakken. Sommige zaken veranderen nu eenmaal nooit.