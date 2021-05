Mijn restaurant. Sabine Vermeiren: “Kijk nu al uit naar bekende gezichten”

VN-co­mité: “België moet racisme en geweld bij politie aanpakken”

4 mei Ons land moet meer doen om racisme aan te pakken bij de politie en andere wetshandhavers. We moeten dringend een wettelijk verbod op etnische profilering invoeren en zorgen voor grondig, onafhankelijk onderzoek van racistische incidenten waar de politie bij is betrokken. Dat adviseert het Comité voor de uitbanning van raciale discriminatie (CERD) in een rapport. De VN-organisatie meldt ook “zorgen over berichten over toegenomen politiegeweld tijdens de coronapandemie”.