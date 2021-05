Mijn restaurant. Reporter Sven Spoormakers: "Ik weet niet wat ik voorgeschoteld zal krijgen. Dat maakt ook niet uit”

Van een terrasje kunnen we al genieten, maar het blijft uitkijken naar de volledige heropening van de horeca op 9 juni. Elke dag tipt een journalist of columnist van deze krant zijn of haar favoriete restaurant. Reporter Sven Spoormakers trekt naar Ristorante Rossi in Leuven.

Ik heet helemaal geen Dimitri en meestal zijn het maar uitzonderingen die Dimitri heten in het piepkleine restaurantje van chef Felice Miluzzi, en toch zegt hij het tegen iedereen. Nog een geluk dat ik een mondje Italiaans spreek en versta, dus weet ik wat hij wil zeggen - hoewel Felice al járen in Leuven woont, is hij het Nederlands nog altijd maar half-en-half machtig. Ik antwoord dan altijd hetzelfde: "Faitù, Felice!"

Waarop hij in zijn keuken duikt - die ongeveer anderhalve meter achter een muurtje ligt - en begint aan een serie gerechten die hij waarschijnlijk ter plekke bedenkt. Zijn menu ziet er al jaren hetzelfde uit, om de simpele reden dat er eigenlijk niets op staat. Behalve een piatti del giorno, waar enkel de pasta all'Amatriciana - spek, ui, tomatensaus, basilicum, pecorino - vaste prik is. Het enige wat je nog tegen Felice moet zeggen, is hoeveel tijd je hebt. Als het snel moet gaan, kom je er met drie gangen van af. Heb je een hele avond, rol je na acht gangen, te veel Barolo en nog een grappa toe naar buiten.

Ik weet het dus niet, wat ik voorgeschoteld zal krijgen. Dat maakt ook niet uit. Want ik weet dat het lekker zal zijn, dat de vorken en de messen niet bij elkaar zullen passen, dat het tafelkleed wit-rood geblokt zal zijn, dat ik halfweg mijn broeksknoop stiekem losser zal zetten. Maar vooral: dat het gezellig is - ondanks de tl-lampen aan het plafond, maar laat dat nu net een kwaliteitskenmerk voor de ware volksrestaurants in Italië zijn.

Ristorante Rossi

Standonckstraat 2, Leuven

016/62.48.48

www.ristoranterossi.be

Het restaurant heropent op 1 juni, op vrijdag en zaterdag is er nu al afhaal mogelijk.

