Mijn restaurant. Politiek journalist Isolde Van den Eynde: “De waard vult het glas bij en de rekening niet”

Libanese Snack. De banale naam prijkt op een lelijk neonbord en overtuigt niet meteen om een voet binnen te zetten. Het interieur is bovendien het tegenovergestelde van hip. De kitscherige muurelementen van de vorige uitbater - een Griek - hangen nog aan de muur. De tegelvloer oogt koud. De zwarte tafels gewoontjes. Het terras - als het al uitstaat - is twee tafeltjes en stoelen groot op de kleine stoep van een druk kruispunt. Je waant je meteen in een drukke straat van Beiroet. En toch wil ik hierheen zodra de horeca heropent.

Ik hou van de Libanese keuken. Ik hou van veel bordjes op tafel en gerechten delen. Falafel, hummus, fatoush, burak... Het water loopt me al in de mond. En de bordjes hier stelden nog nooit teleur. Dan doet de kitsch er niet meer toe. En dan de waard, om een ouderwets woord in de mond te nemen. Maar geen woord past beter bij de lieve man. Eerlijk, vriendelijk, met een kwinkslag. Als hij ziet dat het gezellig is, vult hij het glas bij en de rekening niet. Je hoeft niet te chic gekleed te zijn. Je hoeft geen grote wijnkennis te hebben. En je wordt niet uit het restaurant gejaagd zodat de tafel vrij is voor de volgende shift. Je kan er heerlijk blijven plakken. Nog een karaf wijn, waard! Voor mij en mijn vriendinnen. En dan brengt hij ook weleens wat Libanese zoetigheid mee. Het wordt laat, te laat, heerlijk laat. Na een jaar vol regels en dwang, is het misschien net dat waar ik zo naar verlang: heerlijk ongedwongen en onbezorgd tafelen.