Mijn restaurant. Politiek journalist Astrid Roelandt: “Spaghetti met nostalgie”

Ik en ‘t Apostelken? Wij gaan ver terug, net als de vrienden met wie ik er menig avond heb gesleten. Ik was nu eenmaal bevriend met enkele getrainde pintenpakkers, die op wandelafstand van 't Apostelken woonden en erop rekenden om nadien al zingend naar huis te waggelen. Zo werd 't Apostelken een vaste waarde in mijn leven, de basis voor vriendschappen die binnenkort 20 kaarsjes uitblazen. Het was daar dat we elkaar steeds terugvonden, wanneer de ene op kot zat in Leuven, de andere in Gent en niemand goed wist wat Pieter van plan was met zijn leven. Vaak werden we in de late uurtjes nog vergezeld door Ariël, de papoe van mijn beste vrienden en zo'n beetje de Godfather van de bende. Die trakteerde ons dan steevast op een laatste rondje en een dozijn vuile moppen - zoals ze die alleen in Aalst kunnen maken.