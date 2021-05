Mijn restaurant. Nadine Van Der Linden. “Zelfs moeilijkste eters gaan hier overstag”

Van een terrasje kunnen we al genieten, maar het blijft uitkijken naar de volledige heropening van de horeca op 9 juni. Elke dag tipt een journalist of columnist van deze krant zijn of haar favoriete restaurant. Columniste Nadine Van der Linden kiest voor Ko'uzi in Antwerpen.

Als het over sushi gaat, ben ik een lastig vrouwmens: weinig Japanse restaurants met namen als 'King' of 'Palace' zien mij nog een tweede keer. Taaie vis, brokkelige rijst, avocado die nog in zijn puberteit zit of al op zijn retour is, je komt wat tegen. En als het écht tegenzit: all you can eat, bomvolle borden die een gebrek aan verfijning moeten compenseren. Horror, dus.

Maar je hebt in Antwerpen ook Ko'uzi (spreek uit als het Engelse 'cosy'), een plek waar de Japanse principes nog gehanteerd worden: vis van topkwaliteit, rijst volgens de regels van een ingewikkelde kunst, chirurgisch snijwerk. Elk hapje is een esthetisch miniatuurtje, met meer variatie dan het obligate sneetje zalm. Je eet er tartaar van sint-jakobsvrucht met walnoot of een ceviche van kingfish met koriander. Zalmeieren, sneeuwkrab, gerookte paling, rustend op parelcouscous of geroosterde quinoa... Wat een ontdekkingsreis. In dat verband: al klinken de ingrediënten soms ingewikkeld (kaffirblaadjesolie, iemand?), ik heb hier de moeilijkste eters al overstag zien gaan, omdat het simpelweg lekker is.

Het decor is dan weer sober: dit is geen adres om een date te verleiden of je relatie nieuw leven in te lepelen, maar op het terras is het nu aangenaam toeven in de stadsdrukte. Meestal ga ik evenwel alleen en zet mij dan aan de toog. Sneetje kraakverse makreel tussen de stokjes, even dippen in sojasaus, toefje wasabi erbij en dan een slok warme sake... Een half uur lang is het leven helemaal perfect, en dat is wat mij betreft net lang genoeg.

Ko'uzi (het terras is open)

Leopoldplaats 12

2000 Antwerpen

03/2322488

kouzi.be