Mijn restaurant. Marc Ghyselinck. “Zelfs de wijn is al gekozen”

Discussie over verdeling vaccinatie­fac­tuur "berust op misver­stand”

18 mei Er dreigt een netelige discussie over de verdeling van de kosten voor de vaccinatiecampagne. Eind 2020 was er een politiek akkoord over een 80/20-verdeelsleutel, waarbij federaal 80 procent betaalt en de deelstaten 20 procent. Maar nu blijkt dat er tussen de deelstaten grote verschillen zijn in de kosten. Zo is de kostprijs voor een vaccin in een collectieve voorziening in Wallonië dubbel zo hoog als in Vlaanderen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) berust de ongerustheid op een “misverstand” en zal de federale regering gewoon werken met een forfait dat gelijk is voor alle gevaccineerden, los van de regio.