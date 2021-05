Mijn restaurant. Marc Degryse: “Eerst balletjes slaan, dan gaan eten met golfvrienden”

Een balletje slaan, gevolgd door een frisse pint en een lekkere lunch bij Bistro 't Molenhuys: zo ziet mijn ideale heropening van de horeca eruit. Het draait voor mij niet alleen om lekker eten, maar om alles wat errond hangt. Het is een totaalbeleving en die heb ik zó hard gemist. Golfen en meteen naar huis, dat vind ik maar niets. Als we rond 8.30 uur kunnen 'afslaan' op de golfbaan, zijn we tegen 12 uur in het clubhuis voor een lekkere pint of twee en dan zitten we tegen 12.30 uur in 't Molenhuys, op een paar kilometer van de golfclub. 't Molenhuys is een schitterende oude hoeve en er is ook een tuin waar het gezellig zitten is met de golfvrienden. Het is geen sterrenrestaurant, maar de kwaliteit van het eten is top en er staan een paar echte klassiekers op het menu. De gambas a la plancha behoren tot de specialiteiten, of de asperges als voorgerecht. Gevolgd door een lekkere chateaubriand of een sliptongetje. Als het echt gezellig wordt - en daar ben ik zeker van - dan zou het wel eens kunnen dat de lunch moeiteloos overloopt in het diner. Ik weet wanneer ik vertrek, maar wanneer ik weer thuiskom, is een groot vraagteken.