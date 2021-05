Mijn restaurant. Jan Segers: “Ik hoef geen menukaart meer”

Bewoner overleden na uitbraak Indiase variant in woonzorg­cen­trum in Borsbeek, Marc Van Ranst reageert: “Net hele lage cijfers dankzij vaccina­ties”

9 mei In woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek is een uitbraak met de Indiase variant van het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aan VTM NIEUWS. “Er zijn vijf besmettingen vastgesteld bij bewoners en personeel, waarvan drie met de Indiase variant. Helaas is er ook iemand overleden.” In het woonzorgcentrum was iedereen volledig gevaccineerd. “Je kan echter niet stellen dat de vaccins onvoldoende beschermen”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan onze redactie. “Ze werken misschien minder bij bepaalde varianten, maar het zal niet ver verwijderd zijn van de honderd procent bescherming.”