Mijn restaurant. Hugo Camps: “Stem van eigenaar Maxime achtervolgde me”

Naar cafés ga ik al jaren niet meer. Mijn ontmoetingsplek is een restaurant. Je zit er rustiger, er is geen ketelmuziek en je hangt niet over plastic nappen. Een wit tafelkleedje is behaaglijk franje. Lunchen of dineren vraagt om enig cachet. Ook omdat het aanvoelt als een geschenk. Als kind ben ik nooit op restaurant gegaan, daar was geen geld voor. En op het internaat kreeg ik te vreten uit een trog.

Tijdens de lockdown droomde ik soms hardop van mijn favoriete restaurant, de Livingroom, in Knokke. Alleen al de stem van eigenaar-cuisinier Maxime achtervolgde me. Ik hoorde hem roepen: tweemaal hopscheuten, drie asperges, een tomate crevette. Vooral met het laatste is hij wereldberoemd geworden in Knokke en omstreken. Op 8 mei ga ik bij hem eten. Vooraf negen Zeeuwse oesters - de platte. Dan een steak au poivre. Zijn vlees is zorgvuldig gerijpt en komt van boeren uit de streek. Saignant, uiteraard. Zijn frietjes zijn de beste van de Benelux. Als het aan mij ligt met een portie rauwe witlof. Als mijn vrouw dat te alledaags vindt, dan schorseneren - ook een lekkernij. Bij Maxine kan je in de tuin eten, wat de hoge consumptie van roséwijnen verklaart. Ik houd me stug aan een rode St. Estèphe die weent aan de rand van het glas. Een dame blanche toe. Soms gaat de Livingroom de Aziatische toer op, en verzalig ik mijn gehemelte met kleine loempiaatjes - een delicatesse. Ik heb Maxime en zijn brigade echt gemist. Ook voor hem zal ik op 8 mei op mijn paasbest het restaurant betreden...