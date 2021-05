Mijn restaurant. Fien Tondeleir: “Een luxezwijntje met Pacman-dessert”

Wat drinkt u als aperitief?", vraagt gastvrouw Alison. Een cola zonder bruis, wil ik antwoorden, maar ik ga mee met het gezelschap recht tegenover me: "Geef me maar een glas champagne." Ik zit in Cochon De Luxe, met de grootste kater van m'n leven. Dit nooit meer, denk ik, terwijl ik mijn eerste hapje hypergeconcentreerd naar binnen werk. Op het bordje voor me ligt een schattig goudkleurig varkentje op basis van mousse van beenham en zwarte truffel. Een luxezwijntje - de 'signature dish'. Na het allerlaatste dessertje - 'Pac Man' of chocolade ganache met passievrucht en hazelnoot in de vorm van het klassieke computerspelletje - ben ik weer bijna als vanouds. Bijna. Rest me alleen nog de 'Russische roulette' bij een kop thee: één van de honderd kogels die chef-kok Tom dagelijks in z'n keuken maakt, is gevuld met rode chili. Ik heb geen geluk.