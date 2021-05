Mijn restaurant. Dimitri Antonissen: “Enige pitazaak die in GaultMillau-gids staat”

Dit is geen restaurant. Dit is een instituut. Finjan bestaat al meer dan 25 jaar. In de schaduw van het Museum voor Schone Kunsten op het Zuid in Antwerpen. En opgericht in een tijd dat de wijk nog niet 'het Knokke van 't Stad' was, maar een wat vergeten buurt met een ruig kantje en een handvol nachtcafés. Dit is waar ik met vrienden nog een hap kwam eten, op nachten dat je niet veel anders meer uitgesproken kreeg dan dat: "pita". Maar zelfs dan herinnerde je je de volgende ochtend - het kan ook middag zijn geweest - nog hoe geweldig en vers die was geweest. Niet voor niets kreeg Finjan in 2010 als eerste - en enige - pitazaak een vermelding in de prestigieuze culinaire gids GaultMillau. "Eerlijk waar, tot gisteren had ik nog nooit van die naam gehoord", reageerde zaakvoerder Jozef Chacham toen. Een Irakese Jood, in Israël geboren en met zijn ouders als kind naar Antwerpen verhuisd. Even kleurrijk als de rest van de stad.