Mijn restaurant. Dietert Bernaers: “Het voelt hier gauw als Zuid-Frankrijk, ah oui”

Maar waar ik het meest naar uitkijk als ik binnenkort eindelijk weer eens naar Valduc in Hamme-Mille kan, is het moment dat mijn goede vriend John, een uitgeweken Bruggeling, aan onze tafel komt met een schaaltje overheerlijke olijven in zijn ene hand en het krijtbord met suggesties in de andere. Het leven is een soms ambetante aaneenschakeling van keuzes, maar daar en dan dienen enkel de fijnste knopen doorgehakt: gin-tonic uit zijn ruime selectie of toch maar een pastis? Het terras ligt tien meter over de taalgrens, onder die grote, gele parasols en met al die fraai geurende planten waan je je al gauw in Zuid-Frankrijk. Tiens, dat getik uit de keuken: wordt er petanque gespeeld?