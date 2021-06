Mijn restaurant. Columnist Noël Slangen: “De laatste aria van de Figaro”

Wie de benen nog eens onder de heerlijke tafel van Jacques Colemont wil schuiven, zal zich moeten haasten. Op 20 juni dooft hij voor het laatst de vuren, die in 1969 voor het eerst aan zijn pannen likten. Maar liefst 52 jaar - meer dan een halve eeuw - stond Jacques achter zijn fornuis. Als de deuren van de restaurants in mei weer openvliegen, kan men nog een dikke anderhalve maand van de Figaro genieten, bij voorkeur in de prachtige tuin in Engelse stijl in een mooie buitengemeente van Hasselt. Op 74 jaar is dat pensioen meer dan verdiend, maar als er geen steenrijke klant zijn droom om dit restaurant te bewonen in een stevig bod had vertaald, dan had Jacques er zonder twijfel nog enkele jaren bijgedaan.