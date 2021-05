Mijn restaurant. Carl Devos. “Bijzonder, voor bijzondere momenten”

Van een terrasje kunnen we al genieten, maar het blijft uitkijken naar de volledige heropening van de horeca op 9 juni. Elke dag tipt een journalist of columnist van deze krant zijn of haar favoriete restaurant. Politiek columnist Carl Devos kiest voor De Smaak en La Durée in Izegem en Boury in Roeselare.

Niets boven dagelijkse kost, de trattoria van la mamma op een Toscaanse heuvelrug. Maar als het beleg van corona - dat niet te vreten was - eindigt, is het groot feest. Dan mag het eens een ristorante zijn. En corona leerde: het pure is nabij. Zo maakt Wouter Creytens in De Smaak de beste karnemelkaardappelen.

Volledig scherm Politiek columnist Carl Devos. © Jan De Meuleneir / Photo News

Koken is meer dan eten maken. Er zijn er die dat tot kunst verheffen. Twee kunstenaars hebben hun atelier vlakbij: Angelo Rosseel en Tim Boury. Wat u in respectievelijk La Durée en Boury - elk twee sterren - moet proeven, kan ik u niet zeggen. Het gaat niet om dat ene gerecht. Wel om - excuus voor het afgedragen woord - de ervaring. Dat heeft weinig van doen met dure woordjes, hippe trends of Instagram-proof snoefstoef. Eten gereduceerd tot het pure, in weerwil van vooroordelen ontdaan van pimpende tierlantijntjes: enkel het product en de smaakbeleving. Bij elke gang wordt de banaliteit even doorbroken. Dan kijken u en uw tafelgenoten eerst naar het bord, dan naar elkaar. Die kruising, daar gaat het om.

Culinair recenseren is een vak dat, in tegenstelling tot politieke duiding, geen amateurisme toelaat. Laat ons dat vermijden. Trouwens, uitleggen wat op tafel komt is indien goed gedaan geen gewichtigdoenerij, maar schoonheid op zichzelf. Als wijlen Jan Hoet een kort potlood beschreef, werd het vanzelf langer. Maar niets zo authentiek als de schilder naast het doek. Zoals jaren geleden bij In De Wulf in Dranouter: toen de kok, die samen met Kobe Desramaults in de potten had geroerd, aan tafel kwam vertellen wat er nu volgde, zag je het vuur van onder zijn potten in zijn ogen branden. Dat sloeg over naar je bord.

Neen, het is niet goedkoop, niet voor elke week. Het is bijzonder, voor bijzondere momenten. Lang leve kotelet met rodekool en gekookte patat. Maar als corona, die smaak en geur aanviel, is verdreven, moeten we ons wreken met smaak en geur, daar waar die het weligst tieren.

De Smaak Gentsestraat 27, 8870 Izegem

051/32 14 75 www.desmaak.be

La Durée Leenstraat 28, 8870 Izegem

051/31 00 31 www.laduree.be

Boury Rumbeeksesteenweg 300, 8800 Roeselare

051/62 64 62 www.restaurantboury.be