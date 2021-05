Mijn restaurant. Brecht Herman: “Ongelooflijk gezellig en betoverend heerlijk”

Een paar jaar geleden zuchtte ik diep toen mijn vriendin me meetroonde naar een ramenbar - om de een of andere obscure reden wordt een restaurant dat ramen serveert steevast een bar genoemd. Een kommetje bouillon met daarin enkele ingrediënten waarvan ik de naam niet kan onthouden, nee, het zei de ouderwetse keukenziel in mezelf niets. Tot ik die eerste keer achterin de Golden Gai aan de toog belandde. Het was er druk en warm, maar vooral ongelooflijk gezellig en lekker. De barman slaagde er als eerste ooit in me ervan te overtuigen dat cocktails wel degelijk een prima aperitief kunnen zijn, het keukenduo dat ramen betoverend heerlijk kunnen zijn.