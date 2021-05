Mijn restaurant. “Als we uit eten gaan, moet het een beleving zijn"

"Wij gaan niet zo heel vaak op restaurant omdat we een druk professioneel leven hebben. Meestal koken we thuis lichte maaltijden die niet veel voorbereiding vragen. Maar als we uit eten gaan, moet het een beleving zijn. Mijn favoriete keuken is de Japanse. Als de horeca weer opent, gaan we met onze goede vrienden eten in restaurant Dim op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Ze serveren er seizoensgebonden gerechten en werken alleen maar met verse producten. Bovendien word je van het begin tot het einde ongelooflijk in de watten gelegd door het charmante personeel. Ik betaal liever iets meer voor een restaurant waar je waar voor je geld krijgt. 'Eating is a need, enjoying is an art', staat op de website van Dim en daar kan ik me volledig in terugvinden."