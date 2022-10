“Mijn kinderen zijn bij hun papa”: PVDA vraagt excuses van Homans na incident rond kinderopvang

Oppositiepartij PVDA vraagt dat Liesbeth Homans (N-VA) haar verontschuldigingen aanbiedt voor het incident tijdens het debat over de Septemberverklaring afgelopen zaterdag. De tussenkomst van de Vlaamse parlementsvoorzitter tijdens een discussie over de kinderopvang was volgens PVDA niet alleen “totaal ongepast”, maar ook een inbreuk op het reglement. In een brief gericht aan de voorzitter en aan het Uitgebreid Bureau vraagt de partij ook “gepaste maatregelen”.

Tijdens het debat over de Septemberverklaring kwam Homans even tussen tijdens een interventie van PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. Zij had het toen over de crisis in de kinderopvang en de ongelijke impact daarvan op vrouwen. Voorzitter Homans kwam als volgt tussen: “Collega Vandecasteele, ik weet niet of u beseft dat er meestal twee ouders zijn en er ook zoiets als een vader bestaat? En mijn kinderen zijn bij hun papa.” Daarna volgde gelach en applaus bij verschillende ministers en op de banken van de meerderheidspartijen.

Die tussenkomst van Homans deed de voorbije dagen wel wat stof opwaaien. “Veel mensen zijn geschrokken van de wijze waarop de voorzitter is tussengekomen en ervaren dat als grof en onbeschoft”, schrijven fractieleider Jos D’Haese en parlementslid Vandecasteele in hun brief.

Volgens de PVDA was de tussenkomst van Homans niet alleen “totaal ongepast”, maar ook een “flagrante schending van het reglement”. Zij verwijzen naar een artikel in het reglement van het parlement dat bepaalt dat de parlementsvoorzitter enkel kan deelnemen aan het debat als ze niet op de stoel van de voorzitter zit. “Dat is zaterdag niet gebeurd”, merkt de PVDA op.

De partij is verbaasd dat de kwestie gisteren niet aan bod is gekomen op het Uitgebreid Bureau, het orgaan dat de politieke werking van het parlement regelt (PVDA zit zelf niet in dat bureau, red.). “Niet in het minst zijn excuses namens de voorzitter gepast, naar alle burgers, ouders en kinderbegeleidsters die zich de afgelopen dagen geschoffeerd hebben gevoeld. Wij vragen aan het Uitgebreid Bureau om het incident te agenderen en gepaste maatregelen te nemen”, besluiten D’Haese en Vandecasteele.