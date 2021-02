MIJN HUIS: Van politiebureau tot creatief nest

OVERZICHT. Aantal besmettin­gen, ziekenhuis­op­na­mes en overlij­dens in dalende lijn

11:09 Alle coronacijfers in ons land dalen. Wat het aantal nieuwe besmettingen betreft, is dat al de tiende dag op rij. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens aan Covid-19 gaan in dalende lijn. Dat blijkt uit de voorlopige coronacijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.