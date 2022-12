Middenschool Ninove schorst alweer leerkracht: leraar lichamelijke opvoeding preventief thuis na klachten grensoverschrijdend gedrag

Een leerkracht lichamelijke opvoeding aan de Middenschool in Ninove is preventief geschorst na klachten van leerlingen over grensoverschrijdend gedrag. Na de kerstvakantie zal de school een intern onderzoek starten. Dat bevestigt de woordvoerder van het gemeenschapsonderwijs aan onze onderzoeksredactie. Er loopt op dezelfde school nog een onderzoek naar een andere leerkracht, die sinds september geschorst is. Een moeder van één van de leerlingen reageert opgelucht.

KIJK. Oud-leerling Middenschool Ninove getuigt anoniem over het pestgedrag op school

Nadat de onderzoekscel van HLN en VTM NIEUWS berichtte over vernederingen en pesterijen van leerkrachten naar leerlingen met autisme aan de Middenschool in Ninove, zijn enkele oud-leerlingen van het reguliere onderwijs naar de politie gestapt. Ze dienden klacht in tegen een andere leerkracht, een leraar lichamelijke opvoeding. De klachten gaan over grensoverschrijdend gedrag.

“De klachten zijn ernstig genoeg om de leerkracht preventief te schorsen”, zegt David Janssens, woordvoerder van het GO! Onderwijs. “Meteen na de kerstvakantie start een intern onderzoek in de Middenschool in Ninove, maar de man gaat voorlopig niet aan de slag. Over de grond van de zaak kunnen we vandaag nog niet uitweiden.”

Aan de haren getrokken

Eerder getuigde een leerling van de Middenschool ook al aan VTM NIEUWS over pestgedrag door dezelfde leerkracht. “Ik ben door die leerkracht in twee jaar tijd volledig onderuit gehaald. Op een dag had ik volgens hem iets verkeerd gezegd. Hij vroeg me om 15 keer op mijn linkerarm te pompen, terwijl mijn rechterarm in het gips lag. Omdat ik dat niet wilde doen heeft hij me met mijn haren naar de directrice gesleurd,” getuigt de jongen anoniem. “Wij hebben toen geen klacht ingediend om de rust en vrede te bewaren. Achteraf gezien hadden we dit misschien toch beter gedaan”, laat de moeder van de jongen nu weten. “Spijtig dat er nog slachtoffers zijn, maar we zijn wel enorm opgelucht dat het eindelijk aan het licht komt en dat andere leerlingen nu wel naar de politie zijn gestapt”

De onderwijsinspectie viel na onze berichtgeving binnen in de school. Hun eerste verslag spreekt van een ruzie tussen leerkrachten. Ondertussen was ook al bekend dat het gerecht een onderzoek startte naar de Middenschool in Ninove. Over deze nieuwe feiten wil het parket voorlopig niet communiceren. Zowel de algemeen directeur van de scholengroep als de leerkracht zelf willen niet reageren.

De leerkracht is voorlopig op non actief gezet. Het intern onderzoek moet uitwijzen of de klachten gegrond zijn.