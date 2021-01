Midden februari weer naar de kapper? En komt er een reisverbod? Dit ligt op tafel van het Overlegcomité

Dit jaar geen ‘Bob’-sleutelhan­ger, wel één met Nathan, Philippe, Axelle en andere slachtof­fers van dronken bestuur­ders: “Ik hoop dat de naam van mijn zoon het leed concreter kan maken”

21 januari Ook chauffeurs die dronken achter het stuur zitten, krijgen voortaan een sleutelhanger. Maar daarop staat niet Bob. Wel Romina, of Olivier. Stuk voor stuk overleden kinderen en jongeren, slachtoffers van chauffeurs onder invloed van alcohol. Het is de sleutelhanger die je niét wilt krijgen. Ook de namen van Nathan, Philippe en Axelle bungelen vanaf dit weekend in het geel aan een metalen ringetje. Hun ouders getuigen: “Eigenlijk had je gehoopt dat je kind niet aan een sleutelhanger hoefde te hangen.”