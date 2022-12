Middeltje uit grootmoeders tijd bewijst opnieuw zijn nut: hoe de warmwaterkruik nu weer helemaal 'hot' is

Gent Zelfs truckerfe­de­ra­tie veroor­deelt nachtelijk getoeter op viaduct E17 in Gentbrugge: “Omwonenden mogen niet de dupe zijn”

De reacties blijven niet uit na de ‘toeteractie' van enkele truckers op het viaduct van Gentbrugge. Zij kaarten zo de snelheidsverlaging van 90 naar 70 kilometer per uur aan. Maar zelfs sectorfederatie Febetra is niet te spreken over de actie. “Er mag zeker politiek protest komen, maar niet op deze manier”, zegt woordvoerder Isabelle De Maegt.

