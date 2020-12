Microbioloog Herman Goossens: “Zeer ernstige dreiging met de Engelse variant slaagt er niet in ons wakker te schudden”

Herman Goossens, hoogleraar medische microbiologie aan de UAntwerpen, waarschuwt in een opiniestuk in De Standaard voor de nieuwe Britse mutatie van het coronavirus. “De zeer ernstige dreiging met de Engelse variant slaagt er blijkbaar niet in ons nu wakker te schudden”, stelt hij. “Een ezel stoot zich toch geen tweemaal aan dezelfde steen?”

Of wij ons zorgen moeten maken over de nieuwe virusvariant ‘B.1.1.7’, die zich in het Verenigd Koninkrijk aan het verspreiden is? “Absoluut”, stelt Goossens in De Standaard.



“Stel dat de Britse toeristen in de Zwitserse skioorden uitbraken veroorzaken en Belgen besmetten. Dan herhaalt wat zich eerder dit jaar na de krokusvakantie voordeed”, legt hij uit. “Dan wordt Zwitserland de volgende hotspot van deze nieuwe variant in Europa. Dan moeten we er niet aan denken om tijdens de krokusvakantie van 2021 te gaan skiën in Zwitserland. Doemscenario? Ik kan u verzekeren dat mijn Zwitserse collega’s zich hier grote zorgen over maken.”

Kinderen

“Maar waar ik me het meeste zorgen over maak, en ook mijn Britse collega’s, is het hoog aantal besmettingen bij kinderen”, vervolgt de microbioloog. “De bewijzen zijn flinterdun dat deze variant zich makkelijker verspreidt bij kinderen, maar als dat zo is, zijn de gevolgen dramatisch, en zullen scholen maanden dicht moeten blijven.”

Stoppen

Volgens Goossens lijkt de nieuwe mutatie voorlopig nog niet wijdverspreid op het Europese vasteland. “Als dat zo is, is dat goed nieuws want het betekent dat we dit nog kunnen stoppen als we snel handelen. Door de brexit (die mij triest maakt) zal het bovendien makkelijker worden om vanaf 1 januari mensen te controleren die het Verenigd Koninkrijk verlaten.”

Volledig scherm Microbioloog Herman Goossens. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Gerichter

De Europese lidstaten moeten volgens Goossens nu “dringend investeren in het opzetten van genoom-sequentieplatformen, die toelaten deze varianten op te sporen en te bestuderen”. “België heeft een uniek concept uitgebouwd met acht nieuwe PCR-labo’s. Dankzij dat netwerk kunnen we veel testen, maar ook de verspreiding van nieuwe varianten veel beter opvolgen. Stappen zijn hiervoor gezet onder leiding van Emmanuel André van de KU Leuven.”

Het Europees Centrum voor Bestrijding van Infectieziekten moet info over varianten coördineren, zodat hotspots snel worden gevonden. “Dan kunnen we gerichter gaan controleren, testen, en opsporen, zonder de grenzen te moeten sluiten.”

Quote Als deze variant besmette­lij­ker is (maar daarom niet agressie­ver) kunnen de gevolgen nog dramati­scher zijn: een derde golf die nog groter is Herman Goossens

Verbazing

De microbioloog toont zich in zijn opiniestuk vooral verbaasd over de reacties op de mutatie. “Het verbaast me hoe licht sommigen over de dreiging van deze nieuwe variant gaan. Het verbaast me dat men in de media de nadruk legt op het feit dat deze variant minder agressief is. Dat is naast de kwestie. Als deze variant besmettelijker is (maar daarom niet agressiever) kunnen de gevolgen nog dramatischer zijn: een derde golf die nog groter is.”

“Toen dit virus begin dit jaar opdook, bleef men herhalen dat dit maar een ‘griepje’ is”, aldus Goossens. “Gelukkig hebben de Italiaanse toestanden in ziekenhuizen ons toen wakker geschud. De zeer ernstige dreiging met de Engelse variant slaagt er blijkbaar niet in ons nu wakker te schudden. Een ezel stoot zich toch geen tweemaal aan dezelfde steen? Ik heb alleszins gezworen dit virus nooit meer te onderschatten.”