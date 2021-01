Microbioloog Herman Goossens: “We moeten meer testen bij kinderen onder 12 jaar”

De nieuwe Britse variant van het coronavirus gaat makkelijker rond bij jonge kinderen en dat maakt experts zoals microbioloog Herman Goossens (UA) ongerust. De scholen sluiten is voor hem nog niet aan de orde. “Wel moeten we kinderen veel meer testen, ook die onder 12 jaar”, zegt hij in Gazet Van Antwerpen.

“Nu worden kinderen tussen 6 en 12 amper getest. Dat moeten we opschalen. Ook bij kinderen jonger dan 6 is dat het overwegen waard.” In Nederland heeft de regering al beslist om het testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar aan te scherpen, nadat in een basisschool in de omgeving van Rotterdam een uitbraak met de Britse Covid-19-variant was vastgesteld.

De professor klinische biologie, die de taskforce testing voorzit, wil “absoluut” deze veel besmettelijkere variant buitenhouden, al sluit hij niet uit dat deze reeds aanwezig is op ons grondgebied. “En dan kan het heel snel gaan”, zei hij in ‘De ochtend’ op Radio 1.

“Over de rol van jonge kinderen in de verspreiding van het (reguliere) coronavirus bestaat nog steeds heel veel discussie. Deze is naar mijn mening zeer beperkt, maar ik kan mij vergissen. Als blijkt dat ze toch een belangrijkere rol spelen, dan is dat maar zo, en moet dit opgevolgd worden met meer tests. Het is heel belangrijk dat de kinderen naar school kunnen gaan.”

Het liefst ziet de microbioloog het aantal tests opgevoerd worden bij alle kinderen, dus ook die onder de zes jaar. “Qua capaciteit stelt zich hier geen enkel probleem. Een test met een keelwisser uitvoeren lukt bij hen ook, in tegenstelling tot een test met een diepe neuswisser. Een wisser in de neus duwen bij kinderen onder de zes is niet haalbaar.”

Er is volgens Goossens de afgelopen dagen heel hard gewerkt om de Rode Kruis-testcentra in treinstations als Antwerpen-Centraal, Luik-Guillemin en Brussel-Zuid op poten te zetten. Die laatste heeft een dagelijkse capaciteit van 750 mensen. “De testcapaciteit op Brussels Airport wordt uitgebreid. Deze op de luchthaven van Charleroi moet zondag van start gaan”.

“Té belangrijk”

Heikel punt blijft dat toekomende passagiers deze testcentra gewoon voorbij kunnen lopen en dus geen test ondergaan, wierp presentator Joris Vergeyle op. “Dan moet men dit maar verplichten, net als de quarantaine. Dit is té belangrijk voor de volksgezondheid. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid dat men zich laat testen.”

Goossens liet ook zijn licht schijnen over de mogelijke mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar. “Als dat kan helpen om de scholen open te houden, dan zou ik dit invoeren. De kinderen kunnen aangeleerd krijgen hoe ze het mond- en neusmasker correct moeten dragen.”

Al besluit de wetenschapper dat ook veel volwassen hier baat bij zouden hebben. “Als ik zie hoeveel mensen rondlopen met een masker onder de neus of op hun kin, dan denk ik eerlijk gezegd dat de kinderen het beter zullen doen dan de volwassenen.