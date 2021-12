Microbioloog Herman Goossens waarschuwt voor sneltest afgenomen bij lagere temperaturen: “Pas op voor vals positief resultaat”

Professor Goossens van de Universiteit Antwerpen zegt zelf op Twitter dat dit een gekend probleem is. Begin dit jaar hadden vijf journalisten al iets gelijkaardigs meegemaakt, toen ze een reportage wilden maken over de eerste vaccins die werden toegediend in woonzorgcentrum De Wyngaert in Rotselaar. Alle vijf werden de reporters buiten getest, dus niet bij kamertemperatuur. Iedereen bleek licht positief, want het tweede streepje was een klein beetje zichtbaar. Maar later testten onze vijf collega’s negatief via een meer betrouwbare PCR-test. Ook toen kwam al naar voren dat de omgevingstemperatuur waarschijnlijk een belangrijke rol speelde bij de afname van de sneltesten, zoals aangegeven in de bijsluiter, die een temperatuur tussen 15 en 26 graden vermeldde.