Microbioloog Herman Goossens: “Sneltests op grote schaal verkopen in de apotheek, daar ben ik geen voorstander van”

Wachten op sneltesten: ruim 1 miljoen stuks liggen klaar, slechts fractie werd gebruikt

14 december De inzet van sneltesten in ons land verloopt traag. Vlaanderen heeft ondertussen wel 1,1 miljoen stuks op voorraad liggen, maar moest wachten op de federale overheid om pilootprojecten te kunnen opstarten. Pas als die afgerond zijn, kan er sprake zijn van een brede uitrol in scholen, bedrijven en woonzorgcentra. Dat is wellicht pas voor begin 2021. Had dat niet sneller gekund?