Microbioloog Emmanuel André waarschuwt voor zorgwekkende grafiek die schuilgaat achter zichtbare coronacijfers

De zorgwekkende grafiek waar André over schrijft is deze van de varianten. Daarop is duidelijk te zien hoe de rode curve (Britse variant) in een razendsnel tempo stijgt en inmiddels de meest dominante is. Daarnaast nemen ook de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten licht toe. “Om te begrijpen wat er in België gebeurt, moet men kijken naar wat er sinds het begin van het jaar aan het gebeuren is ‘achter de curves”, zo schrijft André in zijn Twitterbericht. “De rode epidemie is deze van de Britse variant. Deze haalt de huidige maatregelen zonder problemen in.”