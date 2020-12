Michiel Ameloot wordt nieuwe hoofdredacteur van VTM NIEUWS

25 arresta­ties in onderzoek naar fraude met steunmaat­re­ge­len: voor 2 miljoen euro schade aan sociale zekerheid

15 december In een gerechtelijk onderzoek naar ernstige en georganiseerde sociale fraude met zogenaamde “corona”-werkloosheidsuitkeringen, zijn dinsdag dertig huiszoekingen uitgevoerd, hoofdzakelijk in het Brusselse gewest en de provincie Henegouwen. Daarbij werden 25 personen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Dat meldt de RBTF en wordt bevestigd door het federaal parket. De verdachten zouden ten onrechte werkloosheidsuitkeringen gevraagd en gekregen hebben door misbruik te maken van de identiteit van honderden personen. Andere personen hebben dan weer uitkeringen ontvangen in hun eigen naam terwijl ze er schijnbaar geen recht op zouden hebben.