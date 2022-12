Michel Wuyts roemt de vierde genomineerde voor Belg van het Jaar: “Remco is meer dan renner, Remco is een grensoverschrijdend merk”

Hij was topfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK in Australië. En na ze allemaal gewonnen te hebben is Remco - dient hier nog een familienaam te staan? - nu ook de grote kanshebber voor ‘Belg van het jaar’. Over zijn naam was onze jury het al na drie seconden unaniem eens. “Hij maakte een wondervlucht naar de regenboog”, zo schrijft onze wieleranalist Michel Wuyts. “Wie mensen in binnen- en buitenland zo beroert, enthousiasmeert en met zijn verbindende huwelijk ontroert mag Belg van 2022 worden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is van Fred dat ik voor het eerst van hem hoorde. Fred heet Vandervennet en was in zijn tijd een uitstekend marathonloper. In 2017 zei Fred me dat hij een fenomeen trainde. “Ik vermoed dat je daar in uitzendingen nog uitvoerig zult over praten. Evenepoel heet hij. Hij is de zoon van ex-prof Patrick, speelde bij Anderlecht en PSV, maar leeft zich nu uit op de fiets. Dat mannetje verrast mij telkens weer. Zijn temperament is onblusbaar, zijn inzet maniakaal, zijn vermogen uitzonderlijk. Hij is daarenboven zeer licht en zit laag op de fiets. Zijn stroomlijn is ravissant. Schrijf maar op, deze knaap komt ver. Remco heet hij. Aparte naam, Remco, maar ook een apart karakter. Hij is niet op zijn mondje gevallen en weet zich bijzonder goed in de markt te zetten.”

Fred was waarzegger.

Het was in de Tour van 2018 dat ik voor het eerst over een exploot las. Bij het becommentariëren van de negende rit druppelden Whatsappberichten over een andere koers binnen: het EK voor junioren in Tsjechië. “Evenepoel solo, drie minuten voor”, “Evenepoel half koers, vijf minuten los”, “Evenepoel wint, met bijna tien minuten.” Heh, tien minuten? Verstomming maakte plaats voor bewustwording: in Schepdaal groeit een unicum op.

Fred haalde zijn gelijk.

Eind september van ’18 mocht ik zelf praten bij zo’n Evenepoelse stoot: in het WK in Oostenrijk viel hij, stond op, keerde weer om zijn metertje te zoeken en rolde vervolgens de uitgerafelde meute op. In de straten van Innsbruck zocht hij het oog van de camera en maakte hij het GOAT-gebaar. Wat pronkerig. Zeker in een sport waarin anciens de nederigheid prediken. Schalkse Remco won wel weer op overdonderende wijze. Ik zei dat ik nooit eerder zo’n prestatie van een achttienjarige gezien had.

Volledig scherm Remco Evenepoel in Innsbruck, Oostenrijk, op 27 september 2018. © Photo News

Rondeman koesteren

De trend was gezet en sijpelde in tal van wachtende hoofden door. Het eindeloze verlangen naar een rondewinnaar van bij ons zou ingevuld worden. Veertig jaar, voor een wielermens die leeft van plaatsvervangend geluk is dat niet te harden. En ja, wat ging het plots snel. Onder druk van gulzige concurrenten lijfde Lefevere hem prompt in. Evenepoel prof? Een jaar te vroeg, toch? Niet dus. In zomertijd won hij met bravoure de Clasica San Sebastian. Een lastige, Baskische koers die doorwinterde kampioenen niet aankonden. Ook het buitenland begon ons die Evenepoel te benijden. Wat Van Aert en Van der Poel in kasseienkoersen deden, zette hij elders in vetjes. Hij haalde oude koerswetten van onder het stof. Weg met de wachtprocedure. Koersen is het risico tarten, vroeg aanvallen en niet vrezen voor het verval. Kenmerkend voor Evenepoel en zeer ophitsend: naarmate de inspanning duurde, steeg zijn snelheid. Remco had de lange solo lief. Achtervolgers zuchtten in onmacht. “Er is inderdaad niks aan te doen, Fred.” Zoiets.

Quote Kenmerkend voor Evenepoel en zeer ophitsend: naarmate de inspanning duurde, steeg zijn snelheid. Remco had de lange solo lief. Achtervol­gers zuchtten in onmacht Michel Wuyts

Het volk wilde veel, het volk wilde snel. Remco wilde dat ook. Monumentenjagers hadden we zat. Museeuw, Boonen, Van Avermaet, Van Aert. Maar zo’n rondeman koesteren, dat kon niet rap genoeg. Er woekerden twijfels. Voor een ereplaats in de Giro was het ruggetje nog te smal. En de geest niet rijp genoeg. Rusteloosheid deed in slopende weken het mechanisme in de prak lopen. De Giro van ’21 werd een mishit. Sprak voor zich dat de afgrijselijke val in Lombardije parten speelde. Terwijl fanatici dachten dat die lang vergeten was, waren de ouders al blij dat ze hun zoon nog hadden. Eerlijk zijn, ook ik heb getwijfeld. Zelfs dit jaar nog, in Tirreno-Adriatico. Ging in Evenepoel wel een rondewinnaar schuil? Ik zag hem krasselen op de klim naar Carpegna. Een fiere jongeling in nood onder de mokerslagen van Pogačar. Een jaartje ouder slechts, die onbereikbare Sloveen. Gezond verstand hield me bij een koersles: kometen die bergop fluks doorstoten zijn zeldzaam. Evenepoel vroeg meer tijd. Om te gedijen, om het juiste gewicht te vinden. Explosiviteitstrainingen hadden hem Michelinallures gegeven. Gepast diëten zou wonderen doen. In de Ronde van het Baskenland keerde het tij al. Vierde, op een boogscheut van winst. Een kantelpunt.

Op zijn Remco’s

Op mijn plek, laag op la Redoute, liet niets vermoeden dat Luik-Bastenaken-Luik nog op die heuvel zou ontploffen. Het pak klom compact in tempo. Tot Evenepoel op die lastige uitloper zijn plan ontvouwde. Dertig kilometer nog, hij schoot onverhoeds weg. Riskant, maar op zijn Remco’s. Een kwartier wankelde ik tussen hoop en twijfel. Zou hij niet stilvallen op la Roche aux Faucons? Wel integendeel. Aspirant-volgelingen vertraagden waar Remco verdapperde. In de afdaling naar de Maas etaleerde Evenepoel zuivere schoonheid. Poetry in motion. Een monument voor een monument in wording. Tweeëntwintig pas. Hij is dat overigens nog altijd. En opvallend, Evenepoel vierde ingetogen. Zelfbewust, maar zonder hoge woorden. Geen etalagegebaren. Geboetseerd, gerijpt, bedacht. Zie je wel wat leerschool allemaal vermag.

Volledig scherm Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik op 24 april 2022. © Photo News

En toch blijft het leven van een wielerprof een eeuwige zoektocht: herhaald mistasten tijdens stages, vruchteloos zekerheden zoeken in korte rittenkoersen. In de Ronde van Zwitserland werd Evenepoel in bergritten zoek gereden. De twijfel werd deels teruggefloten door een voortreffelijke slottijdrit. In Vaduz versloeg hij de dinosauriërs Thomas en Kueng. In tijdrijden was Evenepoel al wereldtop. In het klimmen niet. Nog niet. Tot de Vuelta was het nog een eind. In een hoogtestage kon hij dat klimmen nog finetunen. Twintig dagen voor de Vueltastart slurpte Evenepoel van een straffe opkikker. In volle opbouw nam hij weer zijn Clasica mee, in zijn Baskenland. San Sebastian revisited. De show was blitser dan Bowie en Sting samen vermochten. 45 kilometer alleen over bergen van venijn. Sivakov werd tweede, op twee minuten. Miserere. Voor de prijzenslag rond oudjaar was dan al zeker dat Van Aert een zware concurrent kreeg.

Eindwinst met grootste onderscheiding

De Vuelta werd de consecratie. Na een eindeloze uitputtingsslag. Wie de Vuelta als klein bier beschouwt, zag nooit de schabouwelijke hellingsgraden. Ziedaar klimvoer dat je zelfs een geoefend bergbewoner niet voorschotelt. Op dag zes, als vanzelfsprekend in het Baskenland, klauterde Remco beter dan ooit zo’n eindeloos rotding op. Roglic, Sivakov, Hindley en Yates hijgden anderhalve minuut achterop. Carapaz lag strike. Alleen Mas pikkelde bij. Ik ontwaakte uit mijn verstomming en riep Remco op HLN-live prompt tot topfavoriet uit. ‘Prematuur’ oordeelden sportschrijvers. Vond ik niet. Evenepoel was los en zou crescendo gaan, de rest diminuendo. In rit negen kwam de bevestiging: op Les Praeres, vier keer de Muur van Hoei, speelde hij perfect met de steiltegraden. Een dag later vernederde hij Jan en alleman in de tijdrit in Alicante. Na zijn vijfde dag in het rood oogde hij verdomd fris. Ik weet hoe moeilijk dat is. Ceremonieën, persgesprekken, controles, manschappen aanmoedigen, in stress en onzekerheid slapengaan, dag na dag. Een ronde is een wurger. De weerbaarste in de kop overleeft. Nog anderhalve week, Remco.

Quote Lutsenko’s schrale hulp was een prelude op Evenepoels meester­werk. Een wonder­vlucht naar de regenboog. Naar het hoogste wielergoed, naar tal van prijzen, ook die prijs waarvoor ik dit stuk schreef Michel Wuyts

Sprak voor zich dat een wankel moment niet uitbleef. In het maanlandschap van La Pandera kreeg Remco een dip. Vijftig seconden verlies. Geen ramp voor wie de faalangst verdrijft. ’s Anderendaags in de Sierra Nevada, op de langste klim van het jaar, overmeesterde hij weer prinselijk de steilten van Monachil, Las Hazallanas en de Sierra zelf. De rode leidersman bleef stoer overeind. Het schichtige sprintwerk en geweeklaag van Roglic ten spijt. Eindwinst met grootste onderscheiding. De bitterjonge Evenepoel had in vier jaar tijd geleerd waar anderen het dubbele over doen: evenwicht gevonden, temperament getemperd. 44 jaar na De Muynck was een Belg rondewinnaar. Van Aert wist dan al dat het voor de lijstjesprijzen nog krapper werd. Tenzij…

hij wereldkampioen werd. Niet dus. Evenepoel, nochtans een wrak bij de landing in Australië, hervond na een week van slaapdagen zijn Vueltavorm en deed in het weg-WK een meesterzet. Op 75 kilometer van het einde sloop hij ongemerkt mee in een zogeheten overgangsgroep. Slim als hij is liet hij de Fransen in dienst van Bardet de boel forceren. Als dat Franse ensemble wat ‘slaptitudes’ vertoonde, zette Remco er de beuk in. Alleen Lutsenko toonde moed. Overmoed. Zijn schrale hulp was een prelude op Evenepoels meesterwerk. Een wondervlucht naar de regenboog. Naar het hoogste wielergoed, naar tal van prijzen, ook die prijs waarvoor ik dit stuk schreef.

Wie mensen in binnen- en buitenland zo beroert, enthousiasmeert en met zijn verbindende huwelijk ontroert mag namelijk Belg van 2022 worden. Remco is meer dan renner, Remco is een grensoverschrijdend merk.

U kiest de Belg van het Jaar Meer dan 22.000 lezers en kijkers van HLN en VTM NIEUWS nomineerden hun Belg van het Jaar. Een jury onder het voorzitterschap van Birgit van Mol selecteerde op 19 december uit alle nominaties de vijf kandidaten voor De Belg van het Jaar. Tussen 24 december en 28 december maken we elke dag één van de kanshebbers bekend. Op 28 en 29 december kan iedereen stemmen voor de Belg van het Jaar in de app van HLN. Op 30 december om 19u maakt Birgit Van Mol live bekend op HLN en in VTM NIEUWS wie de Belg van het Jaar wordt. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.