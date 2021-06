Michel van den Brande: “300% zeker dat gebouw stelling meesleurde. Andersom is onmogelijk”

Mondmasker­plicht op de schop in Nederland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk - Annelies Verlinden wil leerlingen zonder mondkapje op school in september

12:28 Mondkapjes hoeven niet meer vanaf 26 juni in Nederland, behalve dan op het openbaar vervoer en op het vliegveld. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het Nederlandse kabinet, schrijft RTL Nieuws. In Frankrijk is een gelijkaardige afschaffing van de mondmaskerplicht sinds gisteren al een feit. Ook Italië en Oostenrijk willen volgen. De reden daarvoor is de gunstige evolutie van de coronacijfers. Ons land lijkt voorlopig de mondmaskerplicht pas in september te willen lossen. Vandaag is er een Overlegcomité gepland.