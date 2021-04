Michel en von der Leyen zien elkaar maandag voor het eerst na 'sofagate'

Michel en von der Leyen zien elkaar maandag om 17 uur tijdens de gewone wekelijkse meeting van de voorzitters van de Raad en de Commissie. Het is de eerste keer is dat beide leiders elkaar zullen zien sinds het diplomatieke incident in Ankara vorige week. Von der Leyen kreeg daar tijdens een ontmoeting met de Turkse president tot haar eigen verbazing geen stoel aangeboden naast Michel en Erdogan, maar moest op een sofa wat verderop in de ruimte plaatsvinden. Omdat ze meteen doorreisde naar Jordanië en daarna in thuisland Duitsland even wat tijd nam voor haar gezin, was er eerder nog geen tijd voor een gesprek met Michel, verduidelijkte een woordvoerder van de Commissie maandag.

Intussen heeft de kabinetschef van de Duitse, Bjoen Seibert, zijn eveknie bij de Raad, de Belg Frédéric Bernard, wel in een mail op de hoogte gebracht van de manier waarop de Commissie de protocollaire regels rond buitenlandse bezoeken interpreteert. De Commissie en de Raad hebben die regels schijnbaar anders geïnterpreteerd, waardoor niet duidelijk was of von der Leyen nu op dezelfde hoogte staat als Michel bij buitenlandse bezoeken, of niet.

Von der Leyen vroeg haar diensten eerder al om de nodige stappen te ondernemen zodat soortgelijke incidenten in de toekomst worden vermeden. Volgens een woordvoerder is het in elk geval niet de bedoeling om de Europese verdragen aan te passen, verduidelijkte hij maandag. "De voorzitster wil hoegenaamd niet in de plaats van de voorzitter van de Raad spreken op vlak van buitenlands- of veiligheidsbeleid. We willen enkel de principes op muziek zetten", zei hij. De mail van Seibert is ook in die zin opgesteld, klonk het. "Het gaat erom een modus vivendi te vinden om het harmonieuze verloop van toekomstige bezoeken door de twee voorzitters voor te bereiden." De woordvoerder benadrukte nog dat de samenwerking tussen Michel en von der LEyen zal blijven verlopen "zoals het hoort", "in het belang van de EU en haar burgers."