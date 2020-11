Michel Bourlet (71), ex-procureur die verantwoordelijk was voor dossier-Dutroux: “Tot het einde van mijn dagen zal ik met onbevredigd gevoel leven”

Licht grommend komt Michel Bourlet vanuit zijn eindeloze tuin de bezoeker tegemoet. Hij heeft het grootste deel van de herfst met zijn vrouw Dominique in Québec doorgebracht. Eind september kwam daar hun vierde kleinkind Arthur ter wereld. Omdat zijn vrouw nog even in Canada bleef, draait hij nu alleen op voor het onderhoud van de tuin. "Eén hectare, dat krijg ik niet op een paar dagen gefikst.”