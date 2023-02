Michaël Van Droogenbroeck (44) springt geregeld bij in uitvaartcentrum: “Die dankbaarheid vind je nergens anders”

Wat gebeurt er met je pensioen wanneer je partner sterft? “Er gelden andere regels voor werknemers, ambtenaren en zelfstandi­gen”

Wanneer je huwelijkspartner sterft, moet je als rouwende nabestaande heel wat zaken regelen. Zo heeft een overlijden van je geliefde in veel gevallen ook een impact op je pensioen. Wanneer heb je recht op een overlevingspensioen? Wat is het verschil met de zogenaamde overgangsuitkering? En wat gebeurt er met je pensioen als je opnieuw in het huwelijksbootje stapt? We vroegen het aan financieel journalisten Ewald Pironet (Knack) en Michaël Van Droogenbroeck, die hier aandacht aan schenken in hun boek ‘Investeren in de derde helft van je leven’.

