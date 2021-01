Meyrem Almaci: “We moeten de virologen dankbaar zijn. Zij hebben het vuile werk opgeknapt voor de afwezige regering in de eerste lockdown”

Er zit een haar in de boter tussen politici en experten. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bekritiseerden uitgebreid de “doemberichten” die enkele virologen verspreiden in de media. “Pijnlijk”, volgens Groen-voorzitter Meyrem Almaci. Volgens haar moeten we de virologen net dankbaar zijn, zo stelt ze in een interview in de Zondag.