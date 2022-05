Meyrem Almaci: “Wat Rousseau doet, is zó doorzichtig: eerst extreemrechts achterna hollen en daarna nuanceren”

Het is de eerste keer dat Almaci reageert op Rousseaus woorden, zegt ze in De Zondag. “Ik heb daar bewust over gezwegen. Wat hij doet, is zó doorzichtig: eerst extreemrechts achterna hollen en daarna nuanceren. Maar intussen heeft hij wel duizenden mensen gekwetst. Ik kan ook zoiets zeggen, hoor. Als ik door Sint-Martens-Latem of Brasschaat rijd, dan voel ik me ook niet thuis. Maar moet ik daarom al die mensen over één kam scheren?”