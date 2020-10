Meyfroidt: “Tegen begin november grote problemen in ziekenhuizen” - Ook strengere maatregelen in Brussel: avondklok van 22 uur tot 6 uur en algemene mondmaskerplicht

Luik wordt het Bergamo van België: "Bij ons kan je maar beter niét in het ziekenhuis belanden"

24 oktober "In maart hadden we geen maskers en geen beschermende pakken. Nu hebben we ze, maar geen mensen genoeg om ze aan te trekken." Het brandt in Luik: de drie grote ziekenhuizen liggen vol, vol, vol. Maar vooral: 20% van het zorgpersoneel is ziek uitgevallen - ze hebben zelf corona gekregen, of zijn compleet uitgeblust na de eerste golf dit voorjaar. "We dreigen het Bergamo aan de Maas te worden, ja. Je kan in Luik maar beter geen ongeluk krijgen en naar het ziekenhuis moeten dezer dagen."