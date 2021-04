Met zes aan terrastafel en vroeg naar huis? Deze knopen moet het Overlegcomité nog doorhakken over de heropening van de horeca

INTERVIEW. Directrice Karin Heremans van Atheneum Antwerpen over ‘holderde­bol­der beslissin­gen’ in het onderwijs: “Iedereen wist toch dat corona niet snel weg zou zijn?”

6:00 Leerachterstand en hoe die weg te werken. Discussie over het verlengen van vakanties met onzekerheid tot gevolg. Debat over het verkorten van de zomervakantie. Leerkrachten die “stikkapot” zijn. Leerlingen zonder laptop of internet thuis en toch online lessen. Beslissingen die “holderdebolder” worden genomen, zonder langetermijnvisie. Karin Heremans (57), directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, is streng voor de aanpak van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA): “Het waren lapmiddelen, zonder structuur en zonder langetermijndenken.”