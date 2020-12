Met vrolijkheid aan de voordeur legt Jonas van Esch (36) een warm dekentje over wie het nodig heeft: “Eindelijk nog eens dansen. Hoe lang is dàt geleden, zeg!”

LIVE. Italianen moeten thuisblij­ven met Kerstmis en Nieuwjaar

8:19 “Als de vaccins klaar zijn, kan België vanaf 5 januari vaccineren.” Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd aan VTM Nieuws. Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht bevestigde eerder op de dag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum dat de coronacijfers in ons land verder blijven dalen. “Als de trends zo blijven evolueren, bereiken we mogelijk tegen Kerstmis 800 nieuwe besmettingen per dag.” Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.