Met viroloog Steven Van Gucht door het doolhof van de mondmaskerregels: “Dit is geen wetenschap meer”

Geen Overlegcomité zonder verwarrende maatregelen en deze keer zijn het de mondmaskerregels die de wenkbrauwen doen fronsen. Zo mag je op café zonder mondmasker tegen elkaar aanschurken, maar in de cinema is een mondmasker wel verplicht. Vanaf zaterdag 19 februari gaan de nieuwe regels in, dus vroegen we viroloog Steven Van Gucht om verheldering. Al is het voor de viroloog ditmaal ook niet eenvoudig: “Er zijn maar twee simpele oplossingen: ofwel draagt niemand een mondmasker, ofwel draagt iedereen het overal”. We overlopen samen met de viroloog de regels.