Met twee winkelen bij grote aankopen: alleen bij zaken die uitsluitend op afspraak werken

Er kan "in hoogst uitzonderlijke omstandigheden" afgeweken worden van het individueel winkelen, zoals voor grote of belangrijke aankopen, maar enkel bij ondernemingen of verenigingen die "uitsluitend" op afspraak werken. Dat benadrukt de FOD Economie, na een update van de online FAQ over de coronamaatregelen voor werk en economie.

De algemene regel is dat burgers alleen winkelen. Ze mogen dat daarnaast ook met kinderen jonger dan achttien jaar of met personen die hulp nodig hebben, al wordt aangeraden dat zo weinig mogelijk te doen.



Volgens de online FAQ wordt in principe niet afgeweken van dat individueel winkelen. Maar in "hoogst uitzonderlijke omstandigheden" kan het dus wel, "zoals bij de aankoop van grote goederen waarbij een grondige bespreking noodzakelijk is gezien de impact op het huishouden of de woning", klinkt het nu. Er moet dan voorafgaand een afspraak gemaakt worden.

Nieuwe keuken of badkamer

Chantal De Pauw, de woordvoerster van de FOD Economie, zegt dat er geen lijst bestaat van zulke aankopen, "omdat dat ook voor iedereen persoonlijk verschilt". De filosofie is dat het om een aankoop moet gaan waarmee een belangrijk bedrag is gemoeid, en waarbij het aangewezen is dat de partners ter plaatse met elkaar overleggen. In de Mediahuis-kranten wordt gesproken van pakweg een nieuwe keuken of badkamer, maar ook van een bruidsjurk of zelfs juwelen.

De FOD Economie benadrukt evenwel dat het enkel kan bij ondernemingen of verenigingen die "uitsluitend" op afspraak werken en waarbij twee personen aanwezig kunnen zijn. Een afspraak met twee in een grote meubelketen, om in de showroom te beslissen over de aankoop van een nieuwe sofa, kan dus bijvoorbeeld niet, tenzij die winkel gesloten is voor het publiek. Nog volgens de FOD Economie voldoet een winkel die bepaalde dagen wel op afspraak werkt, en andere niet, evenmin aan het criterium om "uitsluitend" op afspraak te werken.



Tot slot is het zo dat iemand slechts vergezeld mag worden door "één extra lid van het huishouden". Voor een alleenstaande gaat het om het "knuffelcontact". Als winkelen met twee op afspraak mogelijk is, kan het langer dan een halfuur.